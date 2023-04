F1, Gerhard Berger: “Lewis Hamilton potrebbe pensare di andare in Ferrari” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Lewis Hamilton si trova in una situazione un po’ particolare in Mercedes. Per la seconda stagione consecutiva, il britannico si trova a dover fare i conti con una monoposto con cui non può competere per il titolo, visto il vantaggio tecnico chiaro della Red Bull, in particolare dell’olandese Max Verstappen. Il progetto della Stella a tre punte si è rivelato scarsamente efficace e non è un caso che la scuderia di Brackley stia tentando di correre ai ripari, proponendo in vista delle prossime gare del Mondiale 2023 di F1 una monoposto profondamente rivista. Tuttavia, pensare di battagliare con Max è molto complicato. In questo contesto, Hamilton potrebbe anche decidere di lasciare il team anglo-tedesco per tentare una nuova avventura. A detta dell’ex pilota austriaco, Gerhard ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023)si trova in una situazione un po’ particolare in Mercedes. Per la seconda stagione consecutiva, il britannico si trova a dover fare i conti con una monoposto con cui non può competere per il titolo, visto il vantaggio tecnico chiaro della Red Bull, in particolare dell’olandese Max Verstappen. Il progetto della Stella a tre punte si è rivelato scarsamente efficace e non è un caso che la scuderia di Brackley stia tentando di correre ai ripari, proponendo in vista delle prossime gare del Mondiale 2023 di F1 una monoposto profondamente rivista. Tuttavia,di battagliare con Max è molto complicato. In questo contesto,anche decidere di lasciare il team anglo-tedesco per tentare una nuova avventura. A detta dell’ex pilota austriaco,...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Rolfi39 : RT @Gazzetta_it: Berger e il suggerimento a Hamilton: 'Se la Mercedes non va, perché non vai in Ferrari?' - corsedimoto : 'LEWIS HAMILTON vai in Ferrari': l'invito dell'ex ferrarista Gerhard Berger non avrà esito. Il sette volte iridato… - Formula1WM : Intervenuto al Kronen Zeitung, Gerhard #Berger ha parlato del possibile approdo di Lewis #Hamilton alla #Ferrari e… - Formula1WM : Intervenuto al Kronen Zeitung, Gerhard #Berger ha parlato del possibile approdo di Lewis #Hamilton alla #Ferrari e… - theshieldofspo1 : L'ex Ferrari è convinto di un approdo del sette volte campione a Maranello #TSOS // #F1 // #Berger // #Hamilton //… -