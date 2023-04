F1, Carlos Sainz deluso: “Penalità eccessiva a Melbourne” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il caso è chiuso. Al termine del GP d’Australia, round del Mondiale 2023 di F1, la Ferrari aveva presentato alla FIA un’istanza di revisione riguardante la Penalità di cinque secondi inflitta a Carlos Sainz per aver toccato l’Aston Martin del connazionale Fernando Alonso in occasione della seconda ripartenza della gara all’Albert Park di Melbourne. Il Collegio dei Commissari Sportivi, riunitosi nella giornata di ieri, ha rigettato la richiesta poiché, secondo l’analisi delle prove presentate, la scuderia di Maranello non ha portato elementi significativi e rilevanti, utili a modificare la decisione presa in occasione della domenica australiana. Non sono state ritenute sufficienti la telemetria della vettura, la testimonianza del pilota spagnolo e le dichiarazioni rilasciate dopo il GP da altri piloti (tra cui Alonso). ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il caso è chiuso. Al termine del GP d’Australia, round del Mondiale 2023 di F1, la Ferrari aveva presentato alla FIA un’istanza di revisione riguardante ladi cinque secondi inflitta aper aver toccato l’Aston Martin del connazionale Fernando Alonso in occasione della seconda ripartenza della gara all’Albert Park di. Il Collegio dei Commissari Sportivi, riunitosi nella giornata di ieri, ha rigettato la richiesta poiché, secondo l’analisi delle prove presentate, la scuderia di Maranello non ha portato elementi significativi e rilevanti, utili a modificare la decisione presa in occasione della domenica australiana. Non sono state ritenute sufficienti la telemetria della vettura, la testimonianza del pilota spagnolo e le dichiarazioni rilasciate dopo il GP da altri piloti (tra cui Alonso). ...

