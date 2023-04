Expolevante 2023, auto e moto storiche in passerella (Di mercoledì 19 aprile 2023) Dopo il successo del 2022 - con la presenza di 250 espositori e 50.000 visitatori - dal 22 al 25 aprile torna Expolevante , la rassegna del tempo libero ospitata a Bari negli spazi della N uova Fiera ... Leggi su motori.quotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Dopo il successo del 2022 - con la presenza di 250 espositori e 50.000 visitatori - dal 22 al 25 aprile torna, la rassegna del tempo libero ospitata a Bari negli spazi della N uova Fiera ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PokeMillennium : L’Area Nintendo di Pokémon Millennium ti aspetta a Expolevante dal 22 al 25 aprile 2023! #PokemonMillennium Continu… - Borderline_24 : Per Expolevante 2023 Bari avrà per la prima volta il FuoriExpolevante dedicato in particolare ai settori del Vintag… - ledicoladelsud : Expolevante arriva in città: in via Argiro un evento dedicato a vintage market, bike e auto storiche -

Expolevante 2023, auto e moto storiche in passerella ASI a Expolevante 2023, il programma Sabato 22 aprile, alle 10.30 , verrà inaugurato il padiglione con la presenza del neo - rieletto presidente ASI Alberto Scuro insieme al presidente della Nuova ... Automobile Club Puglia ad Expolevante 2023 ... Francesco Ranieri " AC Bari e Francesco Sticchi Damiani " AC Lecce, in perfetta sintonia e sinergia con il CONI Puglia, partecipa per la prima volta in veste congiunta ad Expolevante 2023. "Con ... Tra giostre classiche e nuove attrazioni: torna il luna park all'ExpoLevante di Bari Diciotto giostre, dieci per adulti e 8 per bambini, dalle più 'classiche' a quelle del tutto nuove per la città di Bari. Torna, dopo 15 anni, il luna park all'ExpoLevante. La tradizionale manifestazione di primavera dedicata allo sport, al tempo libero e alla smart mobility, in programma nel quartiere fieristico dal 22 al 25 aprile, vedrà infatti quest'anno ... ASI a, il programma Sabato 22 aprile, alle 10.30 , verrà inaugurato il padiglione con la presenza del neo - rieletto presidente ASI Alberto Scuro insieme al presidente della Nuova ...... Francesco Ranieri " AC Bari e Francesco Sticchi Damiani " AC Lecce, in perfetta sintonia e sinergia con il CONI Puglia, partecipa per la prima volta in veste congiunta ad. "Con ...Diciotto giostre, dieci per adulti e 8 per bambini, dalle più 'classiche' a quelle del tutto nuove per la città di Bari. Torna, dopo 15 anni, il luna park all'. La tradizionale manifestazione di primavera dedicata allo sport, al tempo libero e alla smart mobility, in programma nel quartiere fieristico dal 22 al 25 aprile, vedrà infatti quest'anno ... Expolevante 2023, dal 22 al 25 aprile: torna l'appuntamento ... Il Quotidiano Italiano - Bari Auto e moto storiche in passerella a Expolevante 2023 Expolevante 2023, auto e moto storiche in passerella. Dal 22 al 25 aprile, a Bari, torna la fiera del tempo libero, ... Bari, gli Automobile Club della Puglia partecipano all'ExpoLevante BARI - Il Comitato Regionale degli Automobile Club della Puglia, guidato dal Presidente Raimondo Ursitti – AC Foggia e composto dai Presidenti Mario Colelli – AC Brindisi, Gianbattista Sebastio – AC T ... Expolevante 2023, auto e moto storiche in passerella. Dal 22 al 25 aprile, a Bari, torna la fiera del tempo libero, ...BARI - Il Comitato Regionale degli Automobile Club della Puglia, guidato dal Presidente Raimondo Ursitti – AC Foggia e composto dai Presidenti Mario Colelli – AC Brindisi, Gianbattista Sebastio – AC T ...