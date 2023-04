Expo 2030 Salvini incontra la delegazione Bie

(Di mercoledì 19 aprile 2023) – Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo(in foto), hato laBie (Bureau international dessitions), nella Capitale per una valutazione del progetto di candidatura di Roma ad ospitare l’Esposizione universale del, composta dal segretario generale Dimitri Kerkentzes, dal presidente dei delegati, Murager Sauranbayev e dai delegati Per Sjonell, Albina Assis e Rolando Ruiz Rosas., spiega una nota del Mit, “ha illustrato l’impegno del governo per ammodernare le infrastrutture non solo nella Capitale ma in tutto il Paese, ed è significativo che laabbia chiesto rassicurazioni sul nuovo codice degli appalti – memore delle difficoltà burocratiche del passato per...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iostoconGiorgia : RT @mims_gov: Il ministro @matteosalvinimi ha incontrato la delegazione BIE (Bureau International des Expositions) per #Expo2030Roma htt… - monti_rione : “Che fare dei Fori?” Il 4 Maggio alla Libreria Empiria una discussione sul volume di Carlo Pavolini, un’opportunità… - SoniaLaVera : RT @mims_gov: Il ministro @matteosalvinimi ha incontrato la delegazione BIE (Bureau International des Expositions) per #Expo2030Roma htt… - LEBBY4EVER : RT @SkyTG24: Expo 2030, #Roma candidata: la visita degli ispettori del Bie con Pier Francesco Favino - SkyTG24 : Expo 2030, #Roma candidata: la visita degli ispettori del Bie con Pier Francesco Favino -

Va bene il pranzo alla Terrazza Caffarelli, va bene la burrata di Andria, ma la giocata da fuoriclasse per ottenere l'il sindaco Roberto Gualtieri ha deciso di giocarsela oggi, mercoledì 19 aprile, con un volo sul pallone aerostatico sopra Tor Vergata. Un modo per far immaginare agli ispettori del Bureau ...Roma, 19 apr - L'è un'occasione da non perdere non solo per Roma, ma per l'Italia intera. Dopo l'edizione ospitata da Milano nel 2015, la capitale ha la possibilità di ospitare un'esposizione che potrebbe ...... è 'Un'occasione fondamentale per lo sport, un volano per il turismo e un'opportunità importante per Roma che è candidata a essere la sede di. Dimostrare di essere in grado di organizzare ...

Expo 2030, Gualtieri vola su Tor Vergata per fare colpo sugli ispettori RomaToday

Indipendentemente dal colore politico, tutte le istituzioni sono impegnate per portare a Roma l'Expo 2030. Un successo che vorrebbe dire 50 miliardi di introiti, 300mila posti di lavoro e tante opere ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Expo 2030, Roma candidata: la visita degli ispettori del Bie con Pier Francesco Favino ...