Un Expo aperto fino all'una di notte, con le metropolitane che finalmente faranno le ore piccole. Il recupero delle Vele di Calatrava. Un grande parco fotovoltaico. Ma anche la vista sui tetti della ...

Expo 2030, Roma presenta il progetto ai commissari

Roma è la città migliore per ospitare Expo 2030. Chiunque viene a Roma ha voglia di ritornarci. Chiunque verrà a Roma sarà benvenuto e non si scorderà di Roma'.

IL SINDACO Ottimista si è mostrato il sindaco Roberto Gualtieri: 'È stato un ottimo inizio - sottolinea - Abbiamo presentato le linee... Obiettivo è rendere la città più inclusiva, più verde, più innovativa e iperconnessa'.

È trascorsa così la prima giornata degli ispettori del Bureau international des exposition che si trovano nella Capitale in vista della decisione finale sulle candidature per Expo 2030.

Un Expo aperto fino all'una di notte, con le metropolitane che finalmente faranno le ore piccole. Il recupero delle Vele di Calatrava. Un grande parco fotovoltaico.