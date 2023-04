Evan Ferguson | il gioiello del Brighton

(Di mercoledì 19 aprile 2023) È l’anno in cui Mourinho trascina il Porto sul tetto d’Europa, il Valencia di Claudio Ranieri lo batte in Supercoppa UEFA e il Milan vince il suo diciassettesimo Scudetto. Nell’autunno del 2004, nella cittadina irlandese di Bettystown, nasce un ragazzo che fin da subito spiccherà in mezzo a tanti altri aspiranti calciatori. Quel ragazzo ora ha 18 anni ed è la punta titolare del sorprendentedi De Zerbi: vi presentiamo, un predestinato per il? Chiamarlo “predestinato” è sicuramente troppo avventato, o meglio, dipende cosa si intende con questo termine. Non sappiamo se il ragazzo sia destinato ad essere un campione, un giocatore di grande successo, ma sicuramenteera predestinato a diventare un calciatore ...

Era successo all'inizio della sua avventura cone ora sta accadendo con un altro 2004: Julio César Enciso , al secondo gol nelle ultime tre partite dopo quello realizzato nel successo ...Che sappia valorizzare i talenti, invece, lo dice il mercato, prima con le plusvalenze fatte fare al Sassuolo , poi con i giocatori lanciati e valorizzati quest'anno al Brighton comee ...A sbloccare la gara ci pensaal minuto 27 del primo tempo. Il definitivo gol della vittoria arriva nel finale del secondo tempo con Julio Enciso. La squadra di De Zerbi gestiste meglio ...

Evan Ferguson: il 4-2-3-1 di De Zerbi e il Brighton delle meraviglie Corriere dello Sport

Tottenham Hotspur transfer target and Brighton star Evan Ferguson has been compared to Manchester City's Erling Haaland.