Eurostat conferma, l'inflazione è in calo al 6,9% a marzo (Di mercoledì 19 aprile 2023) A marzo l'inflazione nell'Eurozona è scesa al 6,9%, in netto calo rispetto all'8,5% di febbraio. Anche nei Ventisette nel loro insieme è scesa all'8,3% dal 9,9% del mese precedente. Un anno prima, a ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 aprile 2023) Al'nell'Eurozona è scesa al 6,9%, in nettorispetto all'8,5% di febbraio. Anche nei Ventisette nel loro insieme è scesa all'8,3% dal 9,9% del mese precedente. Un anno prima, a ...

