Europei Lotta 2023 | Chamizo d’argento | “Un nuovo inizio”

(Di mercoledì 19 aprile 2023) E’ di Frankla prima medaglia per gli azzurri aglidi. Il bronzo di Rio, nella seconda giornata di finali, si gode la medaglianello stile libero, dopo la sconfitta contro lo slovacco Taimuraz Salkazanov (3-1) nei 74 kg. La stessa finale del 2022 si conclude con lo stesso risultato e con qualche rimpianto, anche se “questa medaglia per me ha un valore immenso perché oltre a portare lustro all’Italia, mi aiuta a dimostrare a tutti che ho superato il brutto periodo che ho recentemente attraversato”, ha detto, che ha le idee chiare sul futuro: “Per me rappresenta un. Ringrazio di cuore chi ha continuato a supportarmi e a starmi vicino. Ringrazio l’Esercito Italiano e la Fijlkam”. Abraham Conyedo, ...