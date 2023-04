Europei di Pesistica | Zanni conquista il bronzo | l’Azzurro entra nel ranking olimpico

(Di mercoledì 19 aprile 2023) L’Italia continua a fare la voce grossa neglidi sollevamento pesi a Yerevan (Armenia). Il protagonista della quarta giornata è Mirko, che hato la medaglia dinei 73 kg.ha alzato complessivamente 335 kg, uno in meno del lettone Ritvars Suharevs (oro con 336 kg). L’argento è andato allo spagnolo David Lopez Sanchez (335 kg), che ha sfornato una prova superlativa all’interno del Gruppo B.a Tokyo 2020 nei 67 kg e detentore di tutti i record italiani nella sua nuova categoria, si è migliorato ulteriormente in tutti i segmenti di gara. Nella fase di strappo ha chiuso al primo posto con 155 kg mentre in quella di slancio si è dovuto accontentare dell’ottava piazza con 180 kg. Con questo ...

... protagonista di una competizione da incorniciare aglidi Yerevan, in Armenia. L'azzurro ... " Foto ufficio stampa Federazione Italiana" .... Sergio Massidda ha conquistato la medaglia d'argento aglidi sollevamento pesi a Yerevan , ... Ma per il campione sardo non è l'unico riconoscimento ottenuto alla competizione diin ...YEREVAN (ARMENIA) " Giulia Imperio conquista tre medaglie d'argento aglidiolimpica in corso a Yerevan e migliora di 2 kg la prestazione fatta a dicembre ai Mondiali di Bogotà, dato prezioso in ottica di qualificazione olimpica verso Parigi 2024. In ...

Oggi sarà la volta di Giulia Miserendino, domani di Nino Pizzolato. Gli unici siciliani della rappresentativa azzurra, saliranno in pedana a Yerevan per tentare di conquistare il podio continentale ne ...