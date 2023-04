Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FIGC : ???????? ????????: consegnato alla @UEFA il ?????????? ?????? ?????????????? di candidatura della #FIGC Scopri di più ??… - CalcioNews24 : Euro 2032, Gravina spiega la scelta di Cagliari al posto di Palermo: «Progetto più avanzato» - PalermoToday : Euro 2032, perché Cagliari e non Palermo? Gravina: 'Candidatura penalizzata con 2 isole' - WiAnselmo : RT @Mediagol: Palermo esclusa da Euro 2032, Gravina: “Cagliari ha progetto più avanzato” - RetweetPalermo : RT @ILOVEPACALCIO: Palermo esclusa da Euro 2032, Gravina: «Scegliere due isole penalizzava la candidatura» - Ilovepalermocalcio https://t.c… -

Scelta Poi, Gravina ha spiegato la scelta di Cagliari invece di Palermo nelle città che potrebbero ospitarerichiesto dall'Italia. 'L'Italia è un paese geograficamente complesso: un'...L'intesa per introdurre un Fondo sociale per il clima da 86,7 miliardi dida mobilitare tra 2026 eper ammortizzare i costi sociali della transizione, è stata invece adottata con 521 voti a ......di Ets II fino a un importo di 65 miliardi di, con un ulteriore 25% coperto da risorse nazionali (pari a un totale stima di 86,7 miliardi. Il Fondo viene istituito per il periodo 2027 -, ...

EURO 2032, GRAVINA: "SCELTO CAGLIARI PERCHÉ PROGETTO PRONTO" - Sportmediaset Sport Mediaset

Tra le dieci città scelte dalla Figc nel dossier finale presentato la settimana scorsa alla Uefa per la candidatura dell'Italia ad Euro 2032 non figura Palermo e il "Renzo Barbera". Favorita Cagliari, ...Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a margine del Consiglio Federale, ha parlato delle possibili città che ospiteranno Euro 2032 in caso di assegnazione al nostro Paese. In particolar modo tem ...