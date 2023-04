EUR/USD si aggira intorno a 1,0980 mentre l’indice USD sembra destinato a una ripresa (Di mercoledì 19 aprile 2023) I futures sull’indice S&P500 stanno aggiungendo perdite in quanto gli investitori sono diventati più cauti dopo i deludenti risultati trimestrali.Il commento della Fed Bullard ha ridotto il rischio di recessione nella seconda metà del 2023. La coppia EUR/USD sta affrontando delle barriere per estendere la sua ripresa al di sopra della resistenza immediata di 1,0980 Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 19 aprile 2023) I futures sulS&P500 stanno aggiungendo perdite in quanto gli investitori sono diventati più cauti dopo i deludenti risultati trimestrali.Il commento della Fed Bullard ha ridotto il rischio di recessione nella seconda metà del 2023. La coppia EUR/USD sta affrontando delle barriere per estendere la suaal di sopra della resistenza immediata di 1,

