Estorce denaro alla madre e alla nonna: allontanato (Di mercoledì 19 aprile 2023) Estorce denaro alla madre e alla nonna per comprare droga e benzina. Le richieste, a cadenza giornaliera, sempre dietro ingiurie e minacce Estorce denaro alla madre e alla nonna. Nelle prime ore della mattinata odierna, i Carabinieri della Stazione di Airola hanno eseguito una misura cautelare dell’allontamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alle persone offesa. Il provvedimento è scattato al termine di una indagine coordinata dalla Procura di Benevento. Destinatario della misura un indagato di Airola. Gli inquirenti ... Leggi su puntomagazine (Di mercoledì 19 aprile 2023)per comprare droga e benzina. Le richieste, a cadenza giornaliera, sempre dietro ingiurie e minacce. Nelle prime ore della mattinata odierna, i Carabinieri della Stazione di Airola hanno eseguito una misura cautelare dell’allontamento dcasa familiare e del divieto di avvicinamento alle persone offesa. Il provvedimento è scattato al termine di una indagine coordinata dProcura di Benevento. Destinatario della misura un indagato di Airola. Gli inquirenti ...

