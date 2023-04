Esposito | “Juventini illusi | pensavano allo scudetto…”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Paoloparla della Juventus e della sentenza al Collegio di Garanzia del Coni sulla penalizzazione dei bianconeri. Paolosui social ha scritto: “Ma francamente, non riesco a capire l’euforia di molti! Come se avessero vinto la causa! Erano già pronti a stappare lo spumante piemontese Asti Gancia! Invece , non hanno vinto un bel niente! Ne’ gli hanno ridato indietro i 15 punti di penalizzazione come loro auspicavano e si illudevano di riavere indietro! Ci sarà il rinvio alla Corte di Appello (che era una delle 3 possibilità) con riformulazione della sanzione! E soprattutto, sono state confermate le tesi dell’accusa!!! Cosa determinante!!!Badate che per la riformulazione della sanzione , non è detto che al posto di 15 punti di penalizzazione già avuti , gliene saranno irrogati di meno! Che so, 9 o 10 punti ma ...