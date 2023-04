Esport | entra in gioco

Leggi su panorama

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Chi ha provato ad approcciarsi per la prima volta al mondo dei videogiochi competitivi probabilmente si è trovato davanti a un muro: termini sconosciuti, scelte e movimenti didifficili da comprendere e una community da cercare tra diversi social network sono i problemi più comuni che il nuovo appassionato del mondodeve prepararsi ad affrontare. Una persona che sta sviluppando una curiosità per il mondoivo come può approcciarsi da fruitore a questa nuova passione? Il mondosi è affermato negli ultimi anni come uno dei settori in più rapida crescita ed espansione: un pubblico sparso in tutto il mondo, milioni di tifosi, migliaia di aziende interessate e pronte ad investire sono solo alcuni delle caratteristiche di questo universo, in cui giocatori e giocatrici di diverse età hanno la ...