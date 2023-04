Esclusivo | l’allenatore impiegherà del tempo prima di decidere tra Chelsea e Tottenham

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Breaking: Fabrizio Romano ha fornito un aggiornamento sul futuro di Luis Enrique poiché è legato ai lavori sia alche al. Scrivendo nella sua colonna esclusiva CaughtOffside, Romano ha spiegato che Enrique è sempre stato nel radar degli Spurs come opzione, ma che si prenderà il suodise unirsi a loro o ai loro rivali londinesi. Al momento non è chiaro se uno dei due club sia in testa alla corsa per Enrique, o se sia addirittura il miglior candidato per loro, con Romano che menziona anche il giovane allenatore del Burnley Vincent Kompany come qualcuno che ilapprezza. Enrique ha esperienza e ha dimostrato di poter consegnare grandi trofei, ma gestire in una Premier League ferocemente competitiva sarà molto diverso dall’ereditare una ...