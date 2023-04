ESCLUSIVA IN – Plastino | «Inter | Onana-Brozovic episodio che unisce! Decisione sul -15? Juventus ha qualche elemento…»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Michele, noto giornalista sportivo e direttore di Radio Sportiva, ha parlato inai microfoni di-News.it. Tanti i temi caldi toccati per quanto riguarda la situazione nerazzurra, tra la sfida in Champions League con il Benfica di questa sera, le scelte di formazione e lasul -15 della, quanto può stare tranquillo il tifoso dell’in vista della gara di questa sera? A pallone non si può star mai tranquilli, ma diciamoci la verità io un po’ tranquillo starei. Con lo 0-2 lì starei tranquillo, a parte le scaramanzie non esageriamo. Dzeko favorito su Lukaku secondo le ultime di formazione per . Come giudica la scelta? Tatticamente è la scelta giusta. Si presuppone che il Benfica vada all’assalto ed è opportuno che ...