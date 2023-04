Esce il nuovo album degli Oasis, ma è creato da un’intelligenza artificiale (Di mercoledì 19 aprile 2023) Liam Gallagher ha la stessa voce di sempre, la band ha adattato il proprio sound ai canoni contemporanei con suoni più definiti ma senza rinunciare al caratteristico riverbero e all’impianto brit pop che li ha resi immortali: così suona il nuovo album degli Oasis, una vera sorpresa dal titolo The Lost Tapes. Qualcosa non torna, tuttavia. Anzi, torna perfettamente: siamo negli anni in cui l’intelligenza artificiale viene applicata nell’arte, ed ecco che la bolla di sapone scoppia. Con tanto di playlist, copertina, mixaggio e mastering ecco gli Aisis, la band che non esiste – almeno in parte – che ci fa riassaporare tutto ciò che è rimasto dall’ultimo album degli Oasis, Dig Out Your Soul (2008), prima dello split definitivo tra i fratelli Gallagher ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 19 aprile 2023) Liam Gallagher ha la stessa voce di sempre, la band ha adattato il proprio sound ai canoni contemporanei con suoni più definiti ma senza rinunciare al caratteristico riverbero e all’impianto brit pop che li ha resi immortali: così suona il, una vera sorpresa dal titolo The Lost Tapes. Qualcosa non torna, tuttavia. Anzi, torna perfettamente: siamo negli anni in cui l’intelligenzaviene applicata nell’arte, ed ecco che la bolla di sapone scoppia. Con tanto di playlist, copertina, mixaggio e mastering ecco gli Aisis, la band che non esiste – almeno in parte – che ci fa riassaporare tutto ciò che è rimasto dall’ultimo, Dig Out Your Soul (2008), prima dello split definitivo tra i fratelli Gallagher ...

