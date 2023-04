Esce dal ristorante, investita davanti al figlio: Roberta Fiano muore a 56 anni. Stava festeggiando le dimissioni dall?ospedale dopo un infarto (Di mercoledì 19 aprile 2023) Una donna, Roberta Fiano, 56 anni, di Martinsicuro (Abruzzo) ieri sera versa le 21,30 è stata investita e uccisa da un furgone davanti al figlio, mentre attraversava la strada sulle... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 19 aprile 2023) Una donna,, 56, di Martinsicuro (Abruzzo) ieri sera versa le 21,30 è statae uccisa da un furgoneal, mentre attraversava la strada sulle...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mastrobradipo : È la fine di un'era. Oggi la #Germania esce dal nucleare. - DiodatoMusic : “Ma sì staremo a vedere, ma con gli occhiali da sole in faccia per non farvi vedere cosa portiamo giù in fondo agl… - linofraschetti : RT @albertocaldana: Imboccano vialetto sbagliato, il proprietario esce di casa e uccide 20enne - AnnaMaritati : RT @CathVoicesITA: essere tollerato, l’illogicità non può essere discussa, il credo deve diffondersi. Come si esce allora dal pensiero di… - Telep4thy_22 : RT @La_Ri71: un puntino lontano che si confonde con gli orizzonti ed accorgersi che a nulla servirà correre; è doloroso. Altroché; se lo è.… -