Eros Ramazzotti | escono le prime foto di Dalila in dolce attesa | Grande gioia

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Doppia sorpresa per: dopo essere diventato nonno, rivive la paternità? L’indiscrezione bomba sta facendo impazzire i fan.sta vivendo davvero un periodo intenso di emozioni: sappiamo che da pochissimo è diventato nonno di Cesare Augusto, figlio della sua primogenita Aurora, avuta con Michelle Hunziker. Un’emozione unica chee Michelle aspettavano di vivere da molto tempo, e ora che è tutto vero, sprizzanoda tutti i pori. Per il cantante questa felicità potrebbe non terminare qui, anzi raddoppiare. Si sospetta che nella sua vita sia in arrivo un secondo bebè, questa volta suo e della sua nuova compagna. Ecco tutto quello che sappiamo in proposito. Dopo che sua figlia Aurora lo ha reso nonno ...