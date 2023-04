Eric Bischoff: “La divisione del roster in AEW? Sarebbe ridicolo” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Secondo le ultime indiscrezioni che stanno circolando, che però al momento non hanno trovato conferma certa, la AEW starebbe pensando ad una divisione del proprio roster. Insomma un roster split similmente a quanto fatto dalla WWE negli anni. Ciò potrebbe avvenire in concomitanza del lancio di un terzo tv show, che dovrebbe avere il nome di AEW Collision, nonché del ritorno di CM Punk. Sostanzialmente questa mossa servirebbe anche a tenere separato il ragazzo di Chicago da coloro che non vogliono più avere a che fare con lui. Eric Bischoff, vecchia volpe del business, ha duramente criticato questa eventualità. “Una stupidaggine” Durante il proprio podcast “Strictly Business”, Eric Bischoff si è espresso sulla possibilità di ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 19 aprile 2023) Secondo le ultime indiscrezioni che stanno circolando, che però al momento non hanno trovato conferma certa, lastarebbe pensando ad unadel proprio. Insomma unsplit similmente a quanto fatto dalla WWE negli anni. Ciò potrebbe avvenire in concomitanza del lancio di un terzo tv show, che dovrebbe avere il nome diCollision, nonché del ritorno di CM Punk. Sostanzialmente questa mossa servirebbe anche a tenere separato il ragazzo di Chicago da coloro che non vogliono più avere a che fare con lui., vecchia volpe del business, ha duramente criticato questa eventualità. “Una stupidaggine” Durante il proprio podcast “Strictly Business”,si è espresso sulla possibilità di ...

