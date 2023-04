Eredità Lollobrigida, giudice acquisisce testamenti attrice (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il giudice monocratico del tribunale di Roma ha acquisito i due testamenti olografi di Gina Lollobrigida nell'ambito del processo a carico di Andrea Piazzolla, ex factotum e segretario dell'attrice ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ilmonocratico del tribunale di Roma ha acquisito i dueolografi di Ginanell'ambito del processo a carico di Andrea Piazzolla, ex factotum e segretario dell'...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 6c313a5791ae4f1 : Ma pomeriggio5 con la D'Urso come trasmissione a cosa serve? È stata più di 2 mesi a parlare della morte e dei prob… - susannalabua : @storie_italiane @eleonoradaniele Buongiorno, Eleonora. Ti auguro una splendida giornata. Tu sei molto brava, però,… - nickginetti : Gina Lollobrigida e la sua eredità ???????????????????? #Pomeriggio5 - infoitcultura : Eredità di Gina Lollobrigida, parla l’avvocato di Milko - GossipOne_it : 'La misteriosa eredità di Gina Lollobrigida: milioni di euro nascosti in paradisi fiscali e una guerra legale per o… -

Eredità Lollobrigida, giudice acquisisce testamenti attrice I due documenti sono stati redatti dalla Lollobrigida nel 2013 e il 2017, quest'ultimo mentre era ricoverata in clinica. In base a quanto emerso dopo la morte, l'artista nel testamento ha disposto ... "Non ne so nulla". La verità di Piazzolla sul tesoro all'estero della Lollobrigida L'eredità di Gina Lollobrigida continua a fare discutere. L'apertura del testamento lasciato dalla diva, che assegna metà del suo patrimonio al figlio Andrea Milko Skofic e l'altra metà al suo ... Storie Italiane, scomparsa l'attrice. Eleonora Daniele: "Era una grande Eleonora Daniele annuncia: 'Settimana importantissima per l'eredità della Lollobrigida' 'Questa sarà una settimana importantissima per l'eredità di Gina' ha detto successivamente la conduttrice di ... I due documenti sono stati redatti dallanel 2013 e il 2017, quest'ultimo mentre era ricoverata in clinica. In base a quanto emerso dopo la morte, l'artista nel testamento ha disposto ...L'di Ginacontinua a fare discutere. L'apertura del testamento lasciato dalla diva, che assegna metà del suo patrimonio al figlio Andrea Milko Skofic e l'altra metà al suo ...Eleonora Daniele annuncia: 'Settimana importantissima per l'della' 'Questa sarà una settimana importantissima per l'di Gina' ha detto successivamente la conduttrice di ... Eredità Lollobrigida, giudice acquisisce testamenti attrice - Lazio Agenzia ANSA