(Di mercoledì 19 aprile 2023)si giocherà domenica alle ore 12.30 allo Stadio Carlo Castellani: l’AIA ha appena reso noto. Questa la designazione per la partita, valida per la trentunesimadiA 2022-2023: ci sarà Liviodella sezione di Tivoli. ARBITRO(domenica 23 aprile ore 12.30) Arbitro: LivioAssistenti arbitrali: Christian Rossi – Vittorio Di GioiaQuarto ufficiale: Ermanno FelicianiArbitro VAR: Luca BantiAssistente VAR: Gianluca Manganiello Di seguito, oltre aldi, leper tutte le altre partite della trentunesimadi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MilanPosts : ?? Bologna 1-1 Milan ?? Salernitana 1-1 Inter ?? Milan 0-0 Empoli ? Inter 0-1 Fiorentina ? Napoli 0-4 Milan ? Inter… - internewsit : Empoli-Inter, Marinelli l’arbitro per la 31ª giornata di Serie A: le designazioni - - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Empoli-Inter, come cambia il traffico #empolifc - ComuneEmpoli : #empoli #sport #viabilità ??domenica 23 aprile al ‘Castellani’ arriva l'Inter: come cambiano mobilità e sosta nella… - Gerri3795 : @Inter @ChampionsLeague Oggi iniziano i 20 giorni più importanti della storia dell'Inter, che su 3 competizioni aff… -

Sampdoria - Spezia,e Atalanta - Roma saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go e Now tv. PROBABILI FORMAZIONI - CONSIGLI - ARBITRI - CONVOCATI - PAGELLE - PRONOSTICI ......30 Novara - Chieri VOLLEY - SUPERLEGA 17:00 Milano - Civitanova 17:00 Piacenza - Trentino Visualizza SuperLega CALCIO - SERIE A 12:3015:00 Udinese - Cremonese 15:00 Monza - Fiorentina ......30 Novara - Chieri VOLLEY - SUPERLEGA 17:00 Milano - Civitanova 17:00 Piacenza - Trentino Visualizza SuperLega CALCIO - SERIE A 12:3015:00 Udinese - Cremonese 15:00 Monza - Fiorentina ...

Vieri: "Io se vedevo Monza o Empoli volevo solo fare gol, con San Siro pieno godevo come un porco.... Fcinternews.it

L'Inter è attesa dal ritorno dei quarti di Champions League contro il Benfica: Lautaro e Dzeko favoriti dal 1', Lukaku scalda i motori per l'Empoli Il percorso altalenante dell’Inter in questa ...Come fatto capire da mister Zanetti nel corso dell’ultima conferenza pregara, il rientro in gruppo di Vicario sarebbe stato nel corso di questa settimana. Cosi anche da mettere fine alle tante suggest ...