Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Archie1064 : Un palco. Una sedia. Un testo. Persone che ti girano attorno, in silenzio. Solo una luce su di te. E te che una lu… - freeskipperIT : Emozioni e ascolto. Quali sono gli elementi base per sviluppare l’empatia. di Francesca Marra - paolo88888888 : RT @Antonio79B: 'Ho sempre voluto dare ascolto alla mia indomabilità, perché mi ha permesso di vivere emozioni fortissime. Nella vita, come… - moonymoody_ : doppio platino, uscita da poco più di due mesi e io continuo ancora a provare delle emozioni particolari ogni volta… - molina_matteo : RT @Antonio79B: 'Ho sempre voluto dare ascolto alla mia indomabilità, perché mi ha permesso di vivere emozioni fortissime. Nella vita, come… -

...i ruoli ideali di un nonno e una nipote con la voglia di comprendersi attraverso un...vie parallele - una Roma di ieri e una di oggi - che si incrociano in diversi punti con lee con ......in noi per la nostra salute mentale e diventa quasi rito collettivo nell'in sala, dove le vibrazioni sonore risuonano in noi creando quella magia sottile che suscita le nostrepiù ...... quando impariamo la capacità di diventare altro e altri, prestiamo realmente, creiamo ... Nuovi mondi, nuove, un altro modo di comunicare attraverso un diverso linguaggio. Il pianoforte ...

Le emozioni al lavoro sono importanti (se sappiamo leggerle...) Il Sole 24 ORE

Blanco ha pubblicato nelle ultime ore il suo secondo album Innamorato. Qui la guida alle canzoni.Dobbiamo ascoltarle e “seguirle” per vedere che strada stiamo facendo e capire come uscirne se finiamo in un “posto” che non ci piace ...