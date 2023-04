Emma Marrone e il tatuaggio dedicato al papà (FOTO) (Di mercoledì 19 aprile 2023) Emma Marrone si è fatta un nuovo tatuaggio dedicato al padre L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 19 aprile 2023)si è fatta un nuovoal padre L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Novella_2000 : Emma Marrone dedica un tatuaggio al padre scomparso (FOTO) - GuitarDaniele : Qualcuno mi può dare la polarità di Emma Marrone si fa prima . . . molto prima - GuitarDaniele : RT @GuitarDaniele: Torna da me non ti credere che non conosco la magia karmica @MarroneEmma ???????Emma Marrone - GuitarDaniele : Torna da me non ti credere che non conosco la magia karmica @MarroneEmma ???????Emma Marrone - GammaStereoRoma : Emma Marrone - Mondiale -