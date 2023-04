Emma Marrone dedica un tatuaggio al papà che non c’è più (Foto) (Di mercoledì 19 aprile 2023) Un dolore troppo forte, quello della scomparsa di suo papà, che Emma Marrone non riesce ancora a sopportare. Rosario Marrone infatti, è venuto a mancare all’età di 66 anni lo scorso Settembre. L’uomo ha sempre seguito la figlia nel suo percorso lavorativo, condividendone con lei successi ed insuccessi. Anche lui grande musicista, fu proprio accanto a lui che la piccola Emma aveva intrapreso la sua carriera musicale. Rosario aveva solamente 66 anni e la sua morte prematura aveva spiazzato tutti (tra i tanti anche Stefano De Martino e Marco Bocci che avevano condiviso un pensiero social), in primis proprio sua figlia che aveva scritto su Instagram: Fai buon viaggio papà. Ti amo e ti amerò per sempre. Dopo giorni di pieno silenzio, la cantante era tornata sui social per ringraziare ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 19 aprile 2023) Un dolore troppo forte, quello della scomparsa di suo, chenon riesce ancora a sopportare. Rosarioinfatti, è venuto a mancare all’età di 66 anni lo scorso Settembre. L’uomo ha sempre seguito la figlia nel suo percorso lavorativo, condividendone con lei successi ed insuccessi. Anche lui grande musicista, fu proprio accanto a lui che la piccolaaveva intrapreso la sua carriera musicale. Rosario aveva solamente 66 anni e la sua morte prematura aveva spiazzato tutti (tra i tanti anche Stefano De Martino e Marco Bocci che avevano condiviso un pensiero social), in primis proprio sua figlia che aveva scritto su Instagram: Fai buon viaggio. Ti amo e ti amerò per sempre. Dopo giorni di pieno silenzio, la cantante era tornata sui social per ringraziare ...

