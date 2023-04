Emanuela Orlandi, il fratello Pietro: “Papa Wojtyla? Scavare fino in fondo, non possono esserci intoccabili. L’attacco di Bergoglio? Non credo fosse per me” (Di mercoledì 19 aprile 2023) “Ho dato tutto quello che avevo, quelle otto ore di colloquio non mi sono pesate, sono stato contento. Sarei rimasto anche di più: dopo 40 anni ho avuto l’occasione di raccontare quanto avrei detto anche molto prima. Per questo sono rimasto stupito quando ho sentito dire che ci stavamo tirando indietro, che non volevamo dare delle informazioni”. Così Pietro Orlandi ha replicato, nel corso del programma Di Martedì, condotto da Giovanni Floris, alle pesanti accuse rivolte sia a lui che al suo avvocato Laura Sgrò, accusata apertamente sull’emittente Vatican News, di non voler collaborare alle indagini sulla scomparsa di sua sorella Emanuela Orlandi. “Ho sviscerato ogni situazione – ha aggiunto Orlandi – abbiamo dato 28 nomi tra le persone che potrebbero essere a conoscenza di alcuni fatti. Ho fatto i nomi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) “Ho dato tutto quello che avevo, quelle otto ore di colloquio non mi sono pesate, sono stato contento. Sarei rimasto anche di più: dopo 40 anni ho avuto l’occasione di raccontare quanto avrei detto anche molto prima. Per questo sono rimasto stupito quando ho sentito dire che ci stavamo tirando indietro, che non volevamo dare delle informazioni”. Cosìha replicato, nel corso del programma Di Martedì, condotto da Giovanni Floris, alle pesanti accuse rivolte sia a lui che al suo avvocato Laura Sgrò, accusata apertamente sull’emittente Vatican News, di non voler collaborare alle indagini sulla scomparsa di sua sorella. “Ho sviscerato ogni situazione – ha aggiunto– abbiamo dato 28 nomi tra le persone che potrebbero essere a conoscenza di alcuni fatti. Ho fatto i nomi ...

