Elon Musk (che ha firmato per fermare lo sviluppo dell’AI) sta per lanciare la sua TruthGPT (Di mercoledì 19 aprile 2023) Alla fine dello scorso mese di marzo, Elon Musk e altri esperti e imprenditori del mondo tech avevano firmato una lettera per chiedere uno stop allo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Una moratoria di sei mesi per consentire, in questo ristretto lasso di tempo, alle istituzioni di formulare e approvare leggi e regolamenti al fine di evitare gli abusi dall’AI. Alcune settimane prima, però, lo stesso proprietario di Twitter (nonché fondatore di Tesla, SpaceX e di tanti altri progetti come Neuralink e Starlink) aveva depositato in Nevada la richiesta di registrazione della sua nuova startup: X.AI. Quella lettera, la “x” a lui tanto cara (aveva persino chiamato il figlio X Æ A-12) e quelle altre due lettere che sono l’acronimo di Artificial Intelligence. E il 9 marzo, la registrazione è avvenuta. Poi, nei giorni ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 19 aprile 2023) Alla fine dello scorso mese di marzo,e altri esperti e imprenditori del mondo tech avevanouna lettera per chiedere uno stop allodell’intelligenza artificiale. Una moratoria di sei mesi per consentire, in questo ristretto lasso di tempo, alle istituzioni di formulare e approvare leggi e regolamenti al fine di evitare gli abusi dall’AI. Alcune settimane prima, però, lo stesso proprietario di Twitter (nonché fondatore di Tesla, SpaceX e di tanti altri progetti come Neuralink e Starlink) aveva depositato in Nevada la richiesta di registrazione della sua nuova startup: X.AI. Quella lettera, la “x” a lui tanto cara (aveva persino chiamato il figlio X Æ A-12) e quelle altre due lettere che sono l’acronimo di Artificial Intelligence. E il 9 marzo, la registrazione è avvenuta. Poi, nei giorni ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Elon Musk lavora su TruthGpt, un chatbot 'in cerca della verità'. #ANSA - CottarelliCPI : Finora Elon Musk ha ridotto i dipendenti di Twitter da 7500 a 1800. Mi sembra che si veda da come sta andando Twitt… - franzrusso : #Twitter Inc. non esiste più. Documenti giudiziari dimostrano che oggi l’azienda co-fondata da Jack Dorsey si chiam… - piccoligiganti : @michele_geraci Lasciano twitter perché da quando l'ha preso Elon Musk quelle che prima venivano bollate come notiz… - giornalettismo : Ferma l'AI. Apri una nuova startup sull'#AI. Poi annuncia #TruthGPT per concorrere contro #ChatGPT. Tutto nel… -