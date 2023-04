Elisabetta Canalis, i nuovi scatti sono da sballo: nessuna come lei (Di mercoledì 19 aprile 2023) Elisabetta Canalis continua a sbalordire i fan con nuovi scatti pubblicati sui social: ecco i dettagli e le curiosità Una delle donne che ha avuto il massimo impatto per la sua naturalezza e la sua bellezza disarmante che ha stregato il pubblico è lei, Elisabetta Canalis. Ha esordito in qualità di “velina mora” nel noto tg satirico Striscia la notizia insieme a Maddalena Corvaglia. Oggi continua a stupire con nuovi scatti pubblicati sui social. Elisabetta Canalis e la linea di costumi che lascia tutti senza parole- kronic.itLa Canalis si è sempre resa protagonista di moltissime vicende del mondo dello spettacolo, soprattutto per le sue storie sentimentali con personaggi appartenenti al mondo calcistico ... Leggi su kronic (Di mercoledì 19 aprile 2023)continua a sbalordire i fan conpubblicati sui social: ecco i dettagli e le curiosità Una delle donne che ha avuto il massimo impatto per la sua naturalezza e la sua bellezza disarmante che ha stregato il pubblico è lei,. Ha esordito in qualità di “velina mora” nel noto tg satirico Striscia la notizia insieme a Maddalena Corvaglia. Oggi continua a stupire conpubblicati sui social.e la linea di costumi che lascia tutti senza parole- kronic.itLasi è sempre resa protagonista di moltissime vicende del mondo dello spettacolo, soprattutto per le sue storie sentimentali con personaggi appartenenti al mondo calcistico ...

