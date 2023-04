Elio, chi è il nuovo corteggiatore di Gemma e Paola a Uomini e Donne: età, lavoro (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico. Protagonisti, per chi non lo sapesse, dame e cavalieri del trono Over, ma anche giovani tronisti e corteggiatori: tutti, d’altra parte, sono lì con il solo scopo di mettersi in gioco e innamorarsi. Proprio come sta cercando di fare Elio, un nuovo cavaliere del trono Over della trasmissione di Maria De Filippi, che ha deciso di conoscere meglio due Donne, due rivali e ‘nemiche’: Gemma Galgani da una parte, presenza fissa del programma da anni, Paola Ruocco dall’altra, volto nuovo che ha saputo dare filo da torcere in questi mesi. Cosa sappiamo su Elio del Trono Over Elio è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Canale 5 con, il dating show più amato e seguito dal pubblico. Protagonisti, per chi non lo sapesse, dame e cavalieri del trono Over, ma anche giovani tronisti e corteggiatori: tutti, d’altra parte, sono lì con il solo scopo di mettersi in gioco e innamorarsi. Proprio come sta cercando di fare, uncavaliere del trono Over della trasmissione di Maria De Filippi, che ha deciso di conoscere meglio due, due rivali e ‘nemiche’:Galgani da una parte, presenza fissa del programma da anni,Ruocco dall’altra, voltoche ha saputo dare filo da torcere in questi mesi. Cosa sappiamo sudel Trono Overè ...

