Elanor | in anteprima il video di ‘Fiori di lago’

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Dal 14 aprile è in radio e su tutte le piattaforme digitali Fiori di lago, il singolo che sancisce l’esordio in italiano del duo romano. Un brano sperimentale che non rientra nella classica forma della canzone, senza tuttavia perdere di immediatezza. Fiori di lago, che anticipa l’omonimo EP in uscita a breve, simboleggia il viaggio interiore successivo a un amore interrotto, viaggio che conduce la protagonista a perdersi in un lago. Il tutto sorretto da sonorità dolci, oniriche e rarefatte, con elementi folk, ambient e progressive. LEGGI ANCHE: — Tropico, il nuovo singolo è ‘Chiamami quando la magia finisce’ «Siamo emozionati per l’uscita di questo singolo e dell’EP che presto potrete sentire. Questo brano per noi è un po’ come un figlio che fai nascere e crescere grazie all’aiuto delle tue cure e premure. Ringraziamo tutti coloro che vorranno ...