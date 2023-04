Educazione stradale, Barbacci (Cisl Scuola): “No agli insegnanti tuttologi, la scuola non venga usata come contenitore omnicomprensivo” (Di mercoledì 19 aprile 2023) "Tutto molto interessante, ma evitiamo che la scuola venga usata come un contenitore omnicomprensivo di tutte le esigenze a vario titolo espresse, ne’ facciamo diventare gli insegnanti tuttologi anche in merito ad ambiti molto spesso incoerenti con il curricolo formativo". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 19 aprile 2023) "Tutto molto interessante, ma evitiamo che laundi tutte le esigenze a vario titolo espresse, ne’ facciamo diventare glianche in merito ad ambiti molto spesso incoerenti con il curricolo formativo". L'articolo .

