Edificio crolla all’improvviso nel centro di Manhattan, un morto e diversi feriti (Di mercoledì 19 aprile 2023) Alessandro Nunziati Nel centro di Manhattan, un garage adibito a parcheggio è crollato oggi, causando la morte di almeno un uomo e… L'articolo proviene da Quilink. Leggi su quilink (Di mercoledì 19 aprile 2023) Alessandro Nunziati Neldi, un garage adibito a parcheggio èto oggi, causando la morte di almeno un uomo e… L'articolo proviene da Quilink.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : È di un morto e diversi feriti il bilancio del cedimento di un garage avvenuto a New York. L'incidente è avvenuto a… - NotizieVirgilio : ?? Edificio crolla all'improvviso, un morto e diversi feriti - SoniaSamoggia : RT @fanpage: È di un morto e diversi feriti il bilancio del cedimento di un garage avvenuto a New York. L'incidente è avvenuto a Lower Mana… - vinierm : RT @RaiNews: New York, Usa. Nuovo filmato riprende il momento del crollo di un garage adibito a parcheggio a Lower Manhattan. Il bilancio d… - Dome689 : RT @fanpage: È di un morto e diversi feriti il bilancio del cedimento di un garage avvenuto a New York. L'incidente è avvenuto a Lower Mana… -