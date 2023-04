Ecommerce | +19% lo scorso anno

Leggi su lombardiaeconomy

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Presentato il report annuale di Casaleggio Associati sull’in Italia: per il 2023 i siti diitaliani prevedono di crescere in media del 17% in termini di fatturato e vedono un impatto significativo della AI. Giunta alla 17° edizione, la ricerca di Casaleggio Associati ha analizzato i dati relativi alle vendite online nel 2022 che registrano una crescita del fatturato del 19% per un totale di 75,9 miliardi di euro. “Il 2022 è stato l’del reality check per gli esercenti e i produttori che hdovuto ritornare a giocare secondo le regole di mercato senza il boost, e in alcuni casi l’ostacolo, del lockdown”, spiega il presidente di CA Davide Casaleggio, “La vera novità è stata l’inflazione che l’italiano in tutta la sua vita non aveva ancora conosciuto. Da una parte ha ...