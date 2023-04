Eclissi solare ibrida 20 aprile 2023: dove e a che ora vederla in Italia (Di mercoledì 19 aprile 2023) Domani, 20 aprile, gli appassionati di astronomia potranno assistere alla prima Eclissi solare dell’anno. Quello di domani sarà, però, un evento speciale che si verifica una volta ogni dieci anni: una Eclissi solare ibrida. Non sarà visibile ovunque, ma solo in alcune zone del pianeta e in particolare negli Stati Oceanici. L’Eclissi solare sarà ‘ibrida’: scopriamo cosa vuol dire Si tratta di un’Eclissi definita di ‘quarto tipo’ nel quale si sommano i tre tipi di Eclissi: parziale, con il Sole coperto dalla Luna, anulare nel quale la Terra oscura gran parte del Sole tranne un anello esterno e totale nel quale il Sole viene completamente oscurato. Per quanto si tratterà di un evento più facilmente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 19 aprile 2023) Domani, 20, gli appassionati di astronomia potranno assistere alla primadell’anno. Quello di domani sarà, però, un evento speciale che si verifica una volta ogni dieci anni: una. Non sarà visibile ovunque, ma solo in alcune zone del pianeta e in particolare negli Stati Oceanici. L’sarà ‘’: scopriamo cosa vuol dire Si tratta di un’definita di ‘quarto tipo’ nel quale si sommano i tre tipi di: parziale, con il Sole coperto dalla Luna, anulare nel quale la Terra oscura gran parte del Sole tranne un anello esterno e totale nel quale il Sole viene completamente oscurato. Per quanto si tratterà di un evento più facilmente ...

