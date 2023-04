Eclipse e dintorni - Quale eclissi? Il cavallo | lauto o la macchina del caffè?

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Il 20 aprile è il giorno della primasolare del 2023. Che, come se non bastasse, è pure una di quelle ibride (dicitura che sa di motoristico, ma che invece descrive il fatto che metterà insieme due fenomeni in un colpo solo). Si potrà ammirare di persona dall'altra parte del pianeta (in zona Indonesia), mentre per tutti gli altri ci sarà Internet. Questo, però, non è un trattato di astronomia; semmai, un almanacco delleche furono. Che tra l'altro, col sole, non c'entrano proprio niente. Ilvincente. Nome evocativo e quasi magico, quello del fenomeno celeste per antonomasia è stato dato anche a uno stallone britannico:. Ovvero, ilda corsa che ha eclissato la concorrenza nella seconda metà del Settecento. Questa bestia, infatti, era nata per vincere e si portò a ...