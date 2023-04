Ecco le 25 aziende italiane dove fare carriera secondo Linkedin

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 19 aprile 2023) (Adnkronos) –, il più grande network professionale online al mondo, pubblica oggi la sua classifica annuale Top Companies 2023 Italia che, basandosi sui dati della piattaforma, mette in evidenza le 25che emergono come i migliori luoghi di lavoro per sviluppare la propria. Quest’anno, sono ben diciotto leche entrano per la prima volta nella classifica delle 25 Top Companiesstilata da, tra le quali Leonardo, Amazon, Nexi Group e Cisco. Rispetto al 2022, quindi, la lista si aggiorna di molte nuove realtàpoter sviluppare la propria, ma il settore tech e servizi it si conferma dominante anche quest’anno, seguito dal manifatturiero. Tuttavia, in ambito it, ...