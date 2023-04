Ecco come l’Occidente importa il petrolio russo aggirando le sanzioni (Di mercoledì 19 aprile 2023) Nell’ultimo anno, i ricavi da gas e petrolio delle aziende russe sono scesi costantemente. Nell’aprile del 2022 Mosca fatturava oltre 1,1 miliardi di euro al giorno da fonti fossili, oggi la metà. Ma non tutto sta andando come immaginavano i governi occidentali, quando hanno imposto le sanzioni contro il Cremlino. Il motivo è che proprio quei Paesi democratici, Italia inclusa, che hanno comminato le ritorsioni economiche contro Vladimir Putin sono diventati allo stesso tempo protagonisti di un massiccio sistema di aggiramento delle sanzioni contro il petrolio russo. Ne parla il Corriere, citando un rapporto del Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea) di Helsinki, un think tank che nell’ultimo anno si è dedicato allo studio dell’export di materie prime dalla Russia. Quel che ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 19 aprile 2023) Nell’ultimo anno, i ricavi da gas edelle aziende russe sono scesi costantemente. Nell’aprile del 2022 Mosca fatturava oltre 1,1 miliardi di euro al giorno da fonti fossili, oggi la metà. Ma non tutto sta andandoimmaginavano i governi occidentali, quando hanno imposto lecontro il Cremlino. Il motivo è che proprio quei Paesi democratici, Italia inclusa, che hanno comminato le ritorsioni economiche contro Vladimir Putin sono diventati allo stesso tempo protagonisti di un massiccio sistema di aggiramento dellecontro il. Ne parla il Corriere, citando un rapporto del Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea) di Helsinki, un think tank che nell’ultimo anno si è dedicato allo studio dell’export di materie prime dalla Russia. Quel che ...

