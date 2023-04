Earth Day 2023: le collezioni moda speciali dedicate alla Terra (Di mercoledì 19 aprile 2023) Dal 1970 è la più grande manifestazione ambientale del pianeta, il 22 aprile si festeggia la Giornata della Terra 2023. Un evento mondiale che promuove la formazione di una nuova coscienza sostenibile, estesa anche al sistema fashion. Con un mercato sempre più in crescita che si prevede raggiungerà gli 8,17 miliardi di dollari nel 2023 (secondo Ethical Fashion Global Market Report 2023), la moda etica è tema di speciali capsule collection e progetti dedicati all’Earth Day. Le collezioni moda dedicate all'Earth Day 2023 ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 19 aprile 2023) Dal 1970 è la più grande manifestazione ambientale del pianeta, il 22 aprile si festeggia la Giornata della. Un evento mondiale che promuove la formazione di una nuova coscienza sostenibile, estesa anche al sistema fashion. Con un mercato sempre più in crescita che si prevede raggiungerà gli 8,17 miliardi di dollari nel(secondo Ethical Fashion Global Market Report), laetica è tema dicapsule collection e progetti dedicati all’Day. Leall'Day...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... prinivirg : RT @EdoardoArpaia: Vi ricordo che sabato 22 aprile 2023 si svolgerà a Torino l'EARTH DAY 2023, il maggiore evento ambientale del pianeta.… - BisceglieLiveIt : Il Club per l’Unesco di Bisceglie celebra Earth Day 2023: alla foce del Fiume Ofanto tra ambiente, storia e cultura… - BaDiPs : RT @IsabellaCeccari: 22/4 #GiornataMondialedellaTerra proposte per il futuro del Pianeta e per uno sviluppo che non sia solo economico #On… - viciocort : RT @IsabellaCeccari: 22/4 #GiornataMondialedellaTerra proposte per il futuro del Pianeta e per uno sviluppo che non sia solo economico #On… - Newsinunclick : Earth Day Palermo 2023: al via l’11ma edizione della festa per l’Ambiente -