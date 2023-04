Earth Day 2023: a Castel Romano la sostenibilità spiegata ai ragazzi (Di mercoledì 19 aprile 2023) In occasione della Giornata Mondiale della Terra, McArthurGlen rinnova l’impegno per la sostenibilità, valore chiave nella strategia del gruppo in linea con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030. La scelta dell’azienda per questa edizione è quella di rivolgere il messaggio ai protagonisti del futuro del nostro pianeta, organizzando in tutti i Centri del Gruppo in Italia – Barberino, Castel Romano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle – attività formative rivolte a bambini e ragazzi. In particolare, per l’intera giornata del 22 aprile a Castel Romano Designer Outlet saranno organizzati workshop dedicati ai ragazzi delle diverse fasce di età, con focus su riciclo creativo e raccolta differenziata. Protagonista degli incontri sarà il personaggio Green Hero, ... Leggi su funweek (Di mercoledì 19 aprile 2023) In occasione della Giornata Mondiale della Terra, McArthurGlen rinnova l’impegno per la, valore chiave nella strategia del gruppo in linea con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030. La scelta dell’azienda per questa edizione è quella di rivolgere il messaggio ai protagonisti del futuro del nostro pianeta, organizzando in tutti i Centri del Gruppo in Italia – Barberino,, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle – attività formative rivolte a bambini e. In particolare, per l’intera giornata del 22 aprile aDesigner Outlet saranno organizzati workshop dedicati aidelle diverse fasce di età, con focus su riciclo creativo e raccolta differenziata. Protagonista degli incontri sarà il personaggio Green Hero, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sevenpress : UNICEF Italia per Earth Day 2023, ?promosse tante attività e iniziative - ilgoriziano : #Gorizia celebra l'Earth day, mille studenti in città per scoprire la scienza. #ilgoriziano ?? ISCRIVITI al nostro… - Roseinfiore : RT @annamariamoscar: Earth Day: 5 modi divertenti per festeggiare con i bambini la Giornata della Terra - MicheleSpina20 : RT @annamariamoscar: Earth Day: 5 modi divertenti per festeggiare con i bambini la Giornata della Terra - annamariamoscar : Earth Day: 5 modi divertenti per festeggiare con i bambini la Giornata della Terra -