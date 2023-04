EA7 Emporio Armani Milano-Gevi Napoli Basket 88-76

(Di mercoledì 19 aprile 2023) , Pancotto : ” Abbiamo dimostrato cuore ed orgoglio”. Sconfitta per lache cede all’ EA7per 88 a 76 , nella gara valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. Coach Pancotto , schiera in quintetto Michineau, Howard, Uglietti, Wimbush

Napoli . Palla a due alle 19 per la sfida al Mediolanum Forum: la Gevi Napoli sarà ospite dell'Armani Milano e il coach degli azzurri, Cesare Pancotto , ha presentato così la gara valida per la ventisettesima giornata di Serie A : 'Milano ha un roster importante e l'esperienza per ...PROGRAMMA 27GIORNATA SERIE A1 Martedì 18 aprile Ore 20:00 - Dolomiti Energia Trentino - Tezenis Verona (Eleven Sports, Dazn, Eurosport 2) Mercoledì 19 aprile Ore 19:00 -Armani Milano ...Basket 2022 - 2023 Serie A Tabellino partita Scaligera Basket Verona - Olimpia Milano Squadra in casa Scaligera Basket Verona Squadra avversaria Olimpia Milano L'Armani passa al Pala AGSM AIM. Finisce 61 - 83 la gara della 26giornata al termine di 40 minuti che gli ospiti hanno controllato con grandissimo margine. già dal primo quarto, chiuso sul ...

Un’altra sconfitta stasera per gli azzurri che non riescono a trovare i risultati utili per salvare una stagione che dovrebbe essere dimenticata per le tante sconfitte. La Gevi contro l’Emporio Armani ...Sconfitta per la Gevi Napoli Basket che cede all’ EA7 Emporio Armani Milano per 88 a 76, nella gara valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A.Coach Pancotto , schiera in quint ...