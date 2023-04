È ufficiale | Clint Eastwood torna dietro la macchina da presa a 92 anni

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Juror number 2 è il titolo provvisorio del progetto. L’anticipazione della trama ci porta in un tribunale americano dove il giurato protagonista, in un processo per un delitto, scopre che probabilmente è stato lui stesso a causare la morte della vittima

Anche per questo, che ha sfondato nel cinema a meta' anni Sessanta in Italia con la Trilogia del Dollaro di Sergio Leone (Per Un Pugno di Dollari, Per Qualche Dollaro in Piu' e Il buono Il ...Dopo alcuni rumor trapelati in rete nelle scorse settimane, arriva la confermada parte di Warner Bros .Eastwood , alla veneranda età di 92 anni , è al lavoro su un nuovo progetto , Juror #2 - indicato come l'ultimo della sua longeva carriera.

