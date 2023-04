"È successo tutto in un'ora": addio a Federico Salvatore, l'annuncio drammatico (Di mercoledì 19 aprile 2023) Lutto nel mondo dello spettacolo: è scomparso Federico Salvatore, cantautore e cabarettista famoso per la canzone "Azz..." e la partecipazione al Festival di Sanremo con "Sulla porta" sul difficile rapporto tra un ragazzo omosessuale e la madre. Nell'ottobre del 2021 aveva avuto un'emorragia cerebrale che lo aveva segnato profondamente. Ad annunciarlo la moglie Flavia D'Alessio: "Sono stati i mesi più difficili e dolorosi della nostra storia d'amore – ha scritto la donna - mesi in cui ho pregato e sperato che lui tornasse a casa da me e dai ragazzi e che tornasse tra le persone che lo amano e che in questi mesi ha pregato e sperato con me. La cosa più complicata è gestire il dolore". "Federico è andato via in un'ora. È successo tutto velocemente. In un primo momento avevo pensato a una cerimonia ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 19 aprile 2023) Lutto nel mondo dello spettacolo: è scomparso, cantautore e cabarettista famoso per la canzone "Azz..." e la partecipazione al Festival di Sanremo con "Sulla porta" sul difficile rapporto tra un ragazzo omosessuale e la madre. Nell'ottobre del 2021 aveva avuto un'emorragia cerebrale che lo aveva segnato profondamente. Ad annunciarlo la moglie Flavia D'Alessio: "Sono stati i mesi più difficili e dolorosi della nostra storia d'amore – ha scritto la donna - mesi in cui ho pregato e sperato che lui tornasse a casa da me e dai ragazzi e che tornasse tra le persone che lo amano e che in questi mesi ha pregato e sperato con me. La cosa più complicata è gestire il dolore". "è andato via in un'ora. Èvelocemente. In un primo momento avevo pensato a una cerimonia ...

