È sempre Jannik Sinner: batte Schwartzman ed è negli ottavi a Barcellona. Ora c’è Nishioka (Di mercoledì 19 aprile 2023) Jannik Sinner ricomincia con una vittoria dopo il ko in semifinale a Montecarlo. L’altoatesino, dopo il bye al primo turno, avanza agli ottavi di finale del torneo Atp 500 di Barcellona. Numero 8 del mondo e 4 del seeding, Sinner ha superato l’argentino Diego Schwartzman, numero 48 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-4 in un’ora e 40 minuti. Adesso affronterà Yoshihito Nishioka che ha battuto il belga David Goffin per 6-1 7-5. Il 21enne di San Candido e il tennista giapponese, 27 anni, non si sono mai affrontati. Nishioka è il numero 35 al mondo, dopo aver raggiunto il suo best ranking a febbraio in 32esima posizione. In caso di passaggio del turno, nei quarti si potrebbe riproporre il derby azzurro con Lorenzo Musetti, che affronterà Jason ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023)ricomincia con una vittoria dopo il ko in semifinale a Montecarlo. L’altoatesino, dopo il bye al primo turno, avanza aglidi finale del torneo Atp 500 di. Numero 8 del mondo e 4 del seeding,ha superato l’argentino Diego, numero 48 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-4 in un’ora e 40 minuti. Adesso affronterà Yoshihitoche ha battuto il belga David Goffin per 6-1 7-5. Il 21enne di San Candido e il tennista giapponese, 27 anni, non si sono mai affrontati.è il numero 35 al mondo, dopo aver raggiunto il suo best ranking a febbraio in 32esima posizione. In caso di passaggio del turno, nei quarti si potrebbe riproporre il derby azzurro con Lorenzo Musetti, che affronterà Jason ...

