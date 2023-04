“È morto in un’ora”. Musica italiana in lutto, l’annuncio della moglie del cantante: aveva 63 anni (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il mondo della Musica italiana è in lutto per la perdita di un cantante molto apprezzato a livello nazionale. aveva fatto i conti con un grave malore un paio di anni fa, ma si era fortunatamente ristabilito. Sembrava stesse procedendo tutto bene, invece nelle scorse ore è arrivato il terribile annuncio della moglie, che ha annunciato la sua dipartita. Federico Salvatore è morto e ora sono in tanti ad essere addolorati. Si prospettano numerose presenze ai suoi funerali, come fatto comprendere dalla vedova. Un lungo e commosso messaggio quello scritto dalla donna, che è stata la prima a comunicare ai fan di Federico Salvatore che il marito fosse ormai morto. 63 anni, ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il mondoè inper la perdita di unmolto apprezzato a livello nazionale.fatto i conti con un grave malore un paio difa, ma si era fortunatamente ristabilito. Sembrava stesse procedendo tutto bene, invece nelle scorse ore è arrivato il terribile annuncio, che ha annunciato la sua dipartita. Federico Salvatore èe ora sono in tanti ad essere addolorati. Si prospettano numerose presenze ai suoi funerali, come fatto comprendere dalla vedova. Un lungo e commosso messaggio quello scritto dalla donna, che è stata la prima a comunicare ai fan di Federico Salvatore che il marito fosse ormai. 63, ...

Federico Salvatore, il ritorno 25 anni dopo 'Azz' Addio a Federico Salvatore, è morto lo showman diventato famoso al Maurizio Costanzo Show: ...il 13 ottobre 2021 fu colpito da un'... Federico è andato via in un'ora. È successo tutto velocemente. In un...