E’ morto il cantautore Federico Salvatore

(Di mercoledì 19 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – E’, all’età di 63 anni, ile cabarettista. Nato a Napoli, inizia a suonare la chitarra da autodidatta all’età di 8 anni. Fa le sue prime apparizioni in teatro, dove si esibisce riadattando testi divertenti su musica di canzoni famose. La notorietà arriva nel 1994 quando vince il concorso BravoGrazie, che gli permette di partecipare alla trasmissione televisiva Maurizio Costanzo Show.partecipa al Festivalbar come ospite fisso, e nel 1996 prende parte al Festival di Sanremo dove si classifica tredicesimo con il pezzo Sulla porta. La canzone sanremese è inserita nell’album Il mago di Azz, mentre nel 1997 è il turno di Coiote interrotto, dove si trova anche un brano dedicato ad uno dei suoi idoli, Totò.Nel 2002 ...

Il cantautore partenopeo si è spento a 63 anni dopo mesi difficili in ospedale. Il dolore di Flavia rimasta sempre al suo fianco. I funerali a Portici ...(ANSA) - NAPOLI, 19 APR - Il cantautore e cabarettista napoletano Federico Salvatore è morto. Lo ha reso noto la moglie, Flavia D'Alessio, con un post. Già nell'ottobre del 2021 aveva suscitato ...