È morto Federico Salvatore | popolare cabarettista napoletano

(Di mercoledì 19 aprile 2023), celebree cantautore, è deceduto all'età di 63 anni. A darne la notizia sua moglie Flavia D'Alessio con una nota, nella quale ha spiegato che suo marito se n'è andato velocemente nel giro di un'ora e di non essere riuscita a salutarlo. L'artista partenopeo era stato colpito da emorragia cerebrale nel mese di ottobre del 2021 ed era stato ricoverato in terapia intensiva all'Ospedale del Mare di Ponticelli. Oltre alla moglie, lascia quattro figli. Nel 1996 partecipò al Festival di Sanremo Nato nel 1959,nella sua carriera ha scritto e pubblicato 17 album e 9 libri. I suoi testi musicali spesso sono a sfondo comico e satirico, oltre che, negli ultimi anni, conditi da toni di critica e di denuncia. Era arrivato al successo ...

AGI - Èa Napoli il cantautoreSalvatore. A darne la notizia la moglie Flavia D'Alessio su Facebook. 'Sono stati i mesi più difficili e dolorosi della nostra storia d'amore - scrive la donna - ...il comico napoletanoSalvatore. Aveva 63 anni. Nel 2021 era stato colpito da una emorragia cerebrale e aveva affrontato un percorso di riabilitazione. Chansonnier e cabarettista, era ...Le persone che hanno seguitonella sua carriera artistica non sono semplicemente fans. Sono suoi amici. Tutti gli artisti che hanno collaborato con lui non sono stati solo colleghi. Sono i ...

Federico Salvatore, morto il cantautore e cabarettista napoletano. La moglie Flavia D'Alessio: «Se n'è andato via in un'ora, non sono riuscita a salutarlo» Corriere

Salvatore nel 2021 era stato colpito da una grave emorragia cerebrale: spesso ospite di Maurizio Costanzo in tv, nel 1996 era stato in gara a Sanremo ...Il mondo della musica e dello spettacolo in lutto per la morte di Federico Salvatore (63 anni): la sua storia, la carriera, la malattia.