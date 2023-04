E' morto Federico Salvatore | il cantautore e cabarettista napoletano aveva 63 anni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : È morto il cantante Federico Salvatore. Lanciato da Maurizio Costanzo, conquistò due dischi di platino con 'Azz', p… - fanpage : Lutto nella musica italiana. È morto Federico Salvatore, popolare cantautore e cabarettista napoletano che nel 2021… - SkyTG24 : Morto a Napoli Federico Salvatore, il cantautore aveva 63 anni - piumigliore1 : Mi dispiace ??????? - GossipOne_it : Morto Federico Salvatore, lo showman del Maurizio Costanzo Show: tutti i dettagli sulla tragica scomparsa del canta… -

, all'età di 63 anni, il cantautore e cabarettista napoletanoSalvatore . Il 13 ottobre 2021 fu colto da emorragia cerebrale e, dopo il ricovero all'Ospedale del Mare di Napoli, in ...Leggi anche ÈSalvatore, addio al cantautore napoletano: 'È andato via in un'ora' Le condizioni diSalvatore, la moglie: 'Piccoli progressi, tornerà più irriverente di prima' ...Leggi anche ÈSalvatore, addio al cantautore napoletano: 'È andato via in un'ora' Il ritorno di Blanco: "Ho sbagliato a Sanremo, speravo di finire in carcere" La canzone divenne un ...

Federico Salvatore, morto il cantautore e cabarettista napoletano. La moglie Flavia D'Alessio: «Se n'è andato via in un'ora, non sono riuscita a salutarlo» Corriere

NAPOLI - Grave lutto nel mondo della musica napoletana, e non solo, che dice addio a Federico Salvatore: il cantautore partenopeo è morto nella giornata odierna, mercoledì 19 aprile, a 63 anni. Nel me ...NAPOLI - Muore il cantautore Federico Salvatore, si è spento di 63 anni. A dare la notizia della sua scomparsa è stata la moglie Flavia D’Alessio che ha dichiarato: "Sono stati i mesi più difficili e ...