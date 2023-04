È ingrato attaccare Spalletti artefice di una stagione straordinaria | il Napoli non è il Madrid

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Caro Direttore, Leggo e apprezzo da tempo la vostra testata: rigorosa, aperta, plurale. Ho letto la lettera di Raffaele Sannino sue sul quarto di Champions con il Milan, e sul fatto che, cito, “questa eliminazione è una macchia indelebile sulla suadi” e che “non si diventa grandi allenatori a 64 anni”. Ho trovato le argomentazioni di Sannino decisamente poco fondate nel merito e ingrate nei toni. Per confutarle non credo ci sia bisogno di “arrampicarsi sugli specchi”, come Sannino chiede; in questo caso è sufficiente mettere in fila alcuni fatti sotto gli occhi di tutti. 1. Ilè stato sì eliminato in un quarto di Champions, ma quel quarto lo ha innanzitutto raggiunto. Ciò non era mai accaduto nella nostra storia, neanche quando il più forte di tutti i tempi giocava con noi. ...