Dzeko, l’uomo delle grandi occasioni: Inter-Benfica la serata di gala (Di mercoledì 19 aprile 2023) Questa sera si svolgerà il secondo atto di Inter-Benfica con i nerazzurri che dopo l’impresa dell’andata vogliono regalarsi il derby con il Milan in semifinale. I nerazzurri devono stare però attenti a non fare troppi calcoli per evitare di correre troppi rischi. In questo potrà essere molto utile l’esperienza e la capacità di decidere nelle grandi occasioni di Edin Dzeko. NIENTE ERRORI ? L’Inter dopo l’ottima vittoria di Lisbona dell’andata, questa sera cercherà di chiudere il discorso qualificazione alla semifinale. I nerazzurri dovranno comunque stare attenti a non dormire troppo sugli allori perché il Benfica non è una squadra da sottovalutare. Infatti i portoghesi hanno già dimostrato di potersela giocare alla pari con squadre più forti come ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 19 aprile 2023) Questa sera si svolgerà il secondo atto dicon i nerazzurri che dopo l’impresa dell’andata vogliono rersi il derby con il Milan in semifinale. I nerazzurri devono stare però attenti a non fare troppi calcoli per evitare di correre troppi rischi. In questo potrà essere molto utile l’esperienza e la capacità di decidere nelledi Edin. NIENTE ERRORI ? L’dopo l’ottima vittoria di Lisbona dell’andata, questa sera cercherà di chiudere il discorso qualificazione alla semifinale. I nerazzurri dovranno comunque stare attenti a non dormire troppo sugli allori perché ilnon è una squadra da sottovalutare. Infatti i portoghesi hanno già dimostrato di potersela giocare alla pari con squadre più forti come ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Dzeko, l'uomo delle grandi occasioni: Inter-Benfica la serata di gala - - onanapresidente : RT @Marifcint: Quinto posto mean cessione di massa? Ok. Via Inzaghi=Motta Via Barella= Kovacic Via Bastoni=Becao Via Dumfries= Guerreiro… - Marifcint : Quinto posto mean cessione di massa? Ok. Via Inzaghi=Motta Via Barella= Kovacic Via Bastoni=Becao Via Dumfries= G… - MicheleLeRoi : @briandamiani_03 @90ordnasselA Brucia di più che dovrà giocare Dzeko al posto di Lukaku, con lui l'inter gioca semp… - soppyzz : dzeko ha senso perché è l'unico attaccante che può attirarsi l'uomo e creare spazio durante le ripartenze (vitali s… -