' dybala in campo?non lo so' mourinho carica la roma in vista del ritorno di europa league

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angelomangiante : #Mourinho one to one #SkySport :'Sono da due giorni chiuso dentro Trigoria. Non so quale atmosfera ci sia di fuori.… - fabrizio180978 : RT @angelomangiante: #Mourinho one to one #SkySport :'Sono da due giorni chiuso dentro Trigoria. Non so quale atmosfera ci sia di fuori. So… - Ritchie_LeRoy : RT @angelomangiante: #Mourinho one to one #SkySport :'Sono da due giorni chiuso dentro Trigoria. Non so quale atmosfera ci sia di fuori. So… - ASR192711 : RT @angelomangiante: #Mourinho one to one #SkySport :'Sono da due giorni chiuso dentro Trigoria. Non so quale atmosfera ci sia di fuori. So… - _amatisempre22 : RT @angelomangiante: #Mourinho one to one #SkySport :'Sono da due giorni chiuso dentro Trigoria. Non so quale atmosfera ci sia di fuori. So… -

... 'Giocheremo insieme ai nostri tifosi' mourinho'Rimonta come con il Salisburgo È diverso dal Feyenoord. Dobbiamo avere pazienza, quello che conta è fare due gol in più di loro.so ...so se può giocare dal primo minuto, decido domani". Così l'...della Roma José Mourinho in merito alla presenza di Paulo... Domani faremo qualcosa di intenso per capire se scende indal ...- 'so se ci sarà. L'allenamento di oggi è stato a ... Se inPauloci sarà decideremo domani'. RISPOSTE - 'Mi ...

Roma-Feyenoord, Mourinho: "Voglio 67mila giocatori in più in campo" Sky Sport

L'allenatore ha presentato il ritorno dei quarti di finale di Europa League: si ripartirà dalla vittoria per 1-0 dell'andata in favore degli olandesi ...AS ROMA NEWS – Roma in campo in questi minuti a Trigoria per svolgere la rifinitura in vista di Roma-Feyenoord di domani sera. Da segnalare la presenza in gruppo di Pulo Dybala, che conferma le buone ...